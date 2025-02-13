 
الخميس 2025-02-13 11:38 م
 

مصر تشدد على إعادة إعمار غزة بوجود الفلسطينيين

غزة
غزة
الخميس، 13-02-2025 11:08 م

الوكيل الإخباري-   شددت جمهورية مصر العربية، على أهمية الإسراع في بدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين بقطاع غزة، في ظل تمسكهم بأرضهم، بدعم كامل من العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.

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جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، مع النائب البرلماني لوزير خارجية البرلمان هيساشي ماتسوموتو.


وشدد عبد العاطي، على أهمية ايجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويحقق الأمن والاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط.


من جانبه، أشاد المسؤول الياباني بجهود الوساطة المصرية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مثمناً الدور المصري منذ اللحظة الأولي لاندلاع الأزمة.


وثمن المسؤول الياباني بجهود الوساطة المصرية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مثمناً الدور المصري منذ اللحظة الأولي لاندلاع الأزمة والجهود المصرية المتواصلة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ، بمراحله الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة.

 
gnews

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