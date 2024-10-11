مصر تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في إطار التشاور المستمر بين القاهرة وباريس حول التطورات الخطيرة فى لبنان وقطاع غزة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، وسبل احتواء التصعيد.
وشددت مصر، على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.
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