مصر تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان

الوكيل الإخباري- أكدت جمهورية مصر العربية، على ضرورة تحقيق وقف فورى لإطلاق النار واحتواء التصعيد الإقليمي، مشددة على أن التصعيد غير المبرر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى في لبنان ينذر بعواقب وخيمة، خاصة بعد استهدافه أمس لمواقع وتجهيزات تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان ما أدى إلى إصابة اثنين من جنودها.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في إطار التشاور المستمر بين القاهرة وباريس حول التطورات الخطيرة فى لبنان وقطاع غزة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة، وسبل احتواء التصعيد.