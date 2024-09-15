مصر..تصادم قطارين في محافظة الشرقية

وشهدت محافظة الشرقية، شمال شرقي القاهرة، حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق.
ودفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ20 سيارة إسعاف إلى محيط حادث القطارين، وسط أنباء عن وجود مصابين بين الركاب.
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