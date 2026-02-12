مصر تُصدر تحذيرًا بعد إرسال قواتها العسكرية إلى الصومال

ورفضت مصر رفضًا قاطعًا أي تحركات أحادية الجانب تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة أو إنشاء كيانات موازية خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليًّا.
جاء ذلك خلال المباحثات المكثفة التي عقدها الوزير عبد العاطي مع نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي، حيث استعرض الوزيران مسار العلاقات الثنائية التي شهدت قفزة نوعية عقب زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة في 8 فبراير 2026.
وتطرقت المباحثات إلى البعد العسكري والأمني، حيث أشاد وزير الخارجية المصري بمشاركة الرئيس الصومالي في "الاصطفاف المشرف" للقوات المصرية المقرر مشاركتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن والاستقرار في الصومال (AUSSOM).
وأوضح عبد العاطي أن هذا الاصطفاف يعكس الكفاءة العالية والانضباط والاحترافية المتميزة في إعداد وتجهيز القوات المصرية، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية المصرية تتمتع بجاهزية متكاملة وقدرات متطورة تجعلها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي والقاري.
كما جدد الوزير التزام مصر بدعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات الوطنية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلًا عن دعم الجهود الدولية الرامية إلى تمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من أداء مهامها بكفاءة عبر حشد تمويل كافٍ ومستدام.
وشدد عبد العاطي على موقف مصر الثابت الرافض لأي اعترافات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
من جانبه، قدّم وزير خارجية الصومال الشكر لمصر على عقد جلسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تحت الرئاسة المصرية لمناقشة تطورات الأوضاع في الصومال، معربًا عن تقديره للدور المصري الفاعل في دعم وحدة وسيادة بلاده، ومثمِّنًا الجهود التي تبذلها القاهرة لحشد الدعم الأفريقي والدولي لمساندة مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز الأمن والاستقرار.
روسيا اليوم
-
