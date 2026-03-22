مصر تعزي قطر وتركيا في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية

أرشيفية
 
الأحد، 22-03-2026 03:27 م

الوكيل الإخباري- أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى دولة قطر والجمهورية التركية في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية القطرية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من البلدين.

وأكدت مصر تضامنها مع دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية في هذا الظرف الأليم ووقوفها إلى جانب حكومتي وشعبي البلدين.


وأعربت عن أصدق التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة