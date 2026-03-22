مصر تعزي قطر وتركيا في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية

الوكيل الإخباري- أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى دولة قطر والجمهورية التركية في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية القطرية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من البلدين.

وأكدت مصر تضامنها مع دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية في هذا الظرف الأليم ووقوفها إلى جانب حكومتي وشعبي البلدين.