الإثنين، 15-12-2025 10:13 م
كشف وزير البترول والثروة المعدنية في مصر كريم بدوي عن خطط ثلاث شركات بترول عالمية كبرى لضخ استثمارات تصل إلى 16.7 مليار دولار في قطاع البترول والغاز المصري خلال السنوات المقبلة.


وأوضح وزير البترول المصري، على هامش النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة، أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الموارد، مشيراً إلى أنها تعكس ثقة الشركاء الدوليين في مناخ الاستثمار المصري.

وحدد الوزير الشركات الثلاث: الإيطالية "إيني" باستثمارات 8 مليارات دولار، والبريطانية "بي بي" بـ5 مليارات دولار، و"أركيوس" (المشتركة بين بي بي وأدنوك) بـ3.7 مليارات دولار.

وكشف وزير البترول المصري عن برنامج طموح للاستكشاف يستهدف حفر نحو 480 بئراً استكشافياً بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 7.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، منها 101 بئر مخطط حفرها خلال عام 2026.

وأشار إلى التوسع في أعمال المسح السيزمي الأرضي لتغطية 100 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية، والبحري لتغطية 95 ألف كيلومتر مربع في شرق المتوسط بتكنولوجيا OBN.

وشدد على النجاح في تحويل قطاع البترول من مرحلة التراجع إلى مرحلة الاستقرار، والعودة إلى الزيادة التدريجية في إنتاج الغاز لأول مرة منذ أربع سنوات، مع استهداف زيادة إنتاج البترول الخام لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال خمس سنوات.

وشهد قطاع البترول والغاز في مصر تحولاً إيجابياً في عام 2025، مع عودة زيادة الإنتاج التدريجية لأول مرة منذ سنوات، وتأمين احتياجات الطاقة لخمس سنوات قادمة.

ويعكس هذا الإعلان ثقة الشركات العالمية في الإصلاحات التحفيزية التي أدخلتها الوزارة، مع خطة طموحة لحفر 480 بئراً استكشافياً بتكلفة 7.5 مليار دولار، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.

مصر تعلن عن استثمارات عالمية جديدة بمليارات الدولارات

