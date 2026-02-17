مصر تعلن موعد شهر رمضان المبارك

وأشار المفتي إلي أنه تحقق لدى اللجان الشرعية من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة تعذر رؤية هلال شهر رمضان لعام 1447 هجريًّا.
وبهذه المناسبة، تقدم المفتي بخالص التهنئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان.
-
أخبار متعلقة
-
مصطفى الكاظمي: وسيطاً بين إيران والسعودية
-
هذه الدول أعلنت الخميس أول أيام رمضان إلى جانب الأردن
-
دولة جديدة تعلن الأربعاء أول أيام الشهر المبارك
-
رسميا.. دول أعلنت الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
-
قطر تعلن الأربعاء أول أيام الشهر الفضيل
-
الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن الأربعاء أول أيام رمضان
-
لعدم ثبوت رؤية الهلال.. عدة دول إسلامية تعلن الخميس رمضان
-
تطورات المفاوضات بين إيران وأمريكا