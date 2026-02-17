مصر تعلن موعد شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري- أعلن مفتي مصر الدكتور نظير عياد أن دارُ الإفتاء المصرية استطلعت هلال شهر رمضان بعد غروب شمس، الثلاثاء 17 فبراير 2026 بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ.



وأشار المفتي إلي أنه تحقق لدى اللجان الشرعية من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة تعذر رؤية هلال شهر رمضان لعام 1447 هجريًّا.

اضافة اعلان

وعلى ذلك، أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن الخميس الموافق 19 فبراير/شباط لعام 2026 هو أول أيام شهر رمضان.