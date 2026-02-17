الثلاثاء 2026-02-17 08:35 م

مصر تعلن موعد شهر رمضان المبارك

لب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 17-02-2026 07:58 م

الوكيل الإخباري- أعلن مفتي مصر الدكتور نظير عياد أن دارُ الإفتاء المصرية استطلعت هلال شهر رمضان بعد غروب شمس، الثلاثاء 17 فبراير 2026 بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ.

وأشار المفتي إلي أنه تحقق لدى اللجان الشرعية من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة تعذر رؤية هلال شهر رمضان لعام 1447 هجريًّا.

اضافة اعلان

 

وعلى ذلك، أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن الخميس الموافق 19 فبراير/شباط لعام 2026 هو أول أيام شهر رمضان.


وبهذه المناسبة، تقدم المفتي بخالص التهنئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إدارة السير تطلق تحذيراً لجميع السائقين

أخبار محلية الحكومة تقرر منح خصومات على مخالفات السير المستحقة قبل 17 شباط

لب

عربي ودولي مصر تعلن موعد شهر رمضان المبارك

تعبيرية

عربي ودولي مصطفى الكاظمي: وسيطاً بين إيران والسعودية

ل

أخبار محلية لجان مشتركة بين "المهندسين" و"الجيولوجيين" لتعزيز التعاون المهني

ل

أخبار محلية الرئيس الألماني يصل الأردن

ل

أخبار الشركات الأميرة غيداء تكرِّم البنك العربي لرعايته برنامج "العودة إلى المدرسة"

ب

عربي ودولي هذه الدول أعلنت الخميس أول أيام رمضان إلى جانب الأردن

ل

أخبار محلية الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026



 






الأكثر مشاهدة