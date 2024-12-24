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مصر تعلن نشر قوات لحفظ السلام في الصومال

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أرشيفية
الثلاثاء، 24-12-2024 12:34 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال.

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره الصومالي الزائر أحمد معلم فقي مصر قررت المشاركة في البعثة التابعة للاتحاد الأفريقي التي سيتم نشرها في الصومال بناء على طلب الحكومة الصومالية وبناء أيضا على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

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وستحل بعثة الاستقرار والدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم (أوسوم)، محل مهمة لمكافحة الإرهاب تنتهي هذا العام.

 

RT

 
gnews

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