مصر تعلن وفاة سفيرها في كرواتيا

وتقدم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، يدعون المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.
وقالت الخارجية في منشور لها، أن المرحوم السفير أيمن ثروت كان نموذجًا للتفاني والإخلاص ودماثة الخلق طوال مسيرته المهنية بوزارة الخارجية، وكان يعمل بوفاء وصدق في الدفاع عن مصالح الوطن.
يذكر أن سفير مصر في كرواتيا استقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد منتصف الشهر الماضي وذلك قبل انطلاق مشوارهم في بطولة العالم لكرة اليد 2025 التي تُقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج.
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