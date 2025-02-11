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مصر تعلن وفاة سفيرها في كرواتيا

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أرشيفية
الثلاثاء، 11-02-2025 11:36 ص

الوكيل الإخباري- نعت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ببالغ الحزن وعميق الأسى السفير أيمن ثروت، سفير مصر في كرواتيا، الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين.

وتقدم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، يدعون المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

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وقالت الخارجية في منشور لها، أن  المرحوم السفير أيمن ثروت كان نموذجًا للتفاني والإخلاص ودماثة الخلق طوال مسيرته المهنية بوزارة الخارجية، وكان يعمل بوفاء وصدق في الدفاع عن مصالح الوطن.


يذكر أن سفير مصر في كرواتيا استقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد منتصف الشهر الماضي وذلك قبل انطلاق مشوارهم في بطولة العالم لكرة اليد 2025 التي تُقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

 

RT

 
gnews

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