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مصر تعمل على تصور شامل متعدد المراحل لإعادة إعمار غزة

مصر
مصر
الثلاثاء، 18-02-2025 11:51 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أن مصر تعمل على وضع تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة المصري، ووزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرجارد .


واستعرض عبد العاطي، خلال الاتصال، جهود مصر لتثبيت اتفاق وقف النار في قطاع غزة، وتنفيذ مراحله الثلاث، مشدداً على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية في ظل تردي الأوضاع المعيشية .


كما أكد ضرورة إيجاد أفق سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا على أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

 
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