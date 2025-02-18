مصر تعمل على تصور شامل متعدد المراحل لإعادة إعمار غزة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أن مصر تعمل على وضع تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة المصري، ووزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرجارد .



واستعرض عبد العاطي، خلال الاتصال، جهود مصر لتثبيت اتفاق وقف النار في قطاع غزة، وتنفيذ مراحله الثلاث، مشدداً على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية في ظل تردي الأوضاع المعيشية .