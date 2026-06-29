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مصر تكشف آخر تطورات قضية البحارة المحتجزين قبالة سواحل الصومال

مصر تكشف آخر تطورات قضية البحارة المحتجزين قبالة سواحل الصومال
مصر تكشف آخر تطورات قضية البحارة المحتجزين قبالة سواحل الصومال
 
الإثنين، 29-06-2026 09:41 م
الوكيل الإخباري-   كشفت وزارة الخارجية المصرية، الإثنين، عن آخر تطورات اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون قبالة سواحل الصومال، منذ شهر مايو الماضي.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في بيان، إنه: "في إطار متابعة حادث اختطاف سفينة النقل MT Eureka واحتجازها قبالة السواحل الصومالية، وجَّه وزير الخارجية بدر عبد العاطي بمواصلة المتابعة اليومية والحثيثة لحادث اختطاف السفينة، التي يضم طاقمها عددًا من البحارة المصريين".

وأضافت الوزارة: "تتابع السفارة المصرية في مقديشو، بشكل مستمر، مع السلطات الصومالية، وتجري اتصالات على أعلى مستوى مع جميع الجهات الصومالية المعنية، لضمان توفير أوضاع معيشية لائقة للبحارة المصريين على متن السفينة، والعمل على سرعة الإفراج عنهم".

وتابع البيان: "كما وفرت السفارة وسيلة تواصل للبحارة مع أسرهم للاطمئنان عليهم".

وأضافت الوزارة أنه "تم توجيه السفارة المصرية في الرياض للتواصل مع جميع الجهات الرسمية اليمنية، ومع مالك السفينة، للعمل على سرعة الإفراج عن البحارة المصريين، وتوفير أجواء معيشية لائقة خلال فترة وجودهم على متن السفينة".

وذكرت أن عبد العاطي وجَّه القطاع القنصلي بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع أهالي البحارة، لإطلاعهم على الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية من أجل تسريع الإفراج عن المحتجزين.

وكان 8 بحارة مصريين قد تعرضوا للاحتجاز قبالة سواحل الصومال في مايو الماضي، فيما تواصل أسرهم مناشدة السلطات المصرية والجهات المعنية للتحرك السريع من أجل الإفراج عنهم، وسط تزايد المخاوف من انعكاسات استمرار احتجازهم على أوضاعهم.
 
 


gnews

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