مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام

وأعربت مصر عن دعمها لمهمة مجلس السلام في إطار المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.
وأكدت مصر استمرار جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الاضطلاع بمهامها، والبدء في مشروعات التعافي المبكر في كافة أنحاء القطاع تمهيداً لإعادة الإعمار، والدفع نحو مسار لتحقيق السلام العادل والدائم وتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة، بما يمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
إعلام سوري يعلن وفاة أحد أفراد عائلة الأسد
-
خلاف حاد بين ترامب وماكرون يتصاعد إلى السخرية العلنية ومواجهة مفتوحة
-
السويد والنرويج ترفضان الانضمام لمجلس السلام
-
الجيش السوداني يدرس مقترحا سعوديا أميركيا جديدا للهدنة
-
صحيفة: واشنطن تعزز وجودها في الشرق الأوسط بمقاتلات جديدة
-
إعادة تشغيل محطة نووية يابانية هي الأكبر في العالم لأول مرة منذ كارثة فوكوشيما
-
عراقجي يبعث رسالة تهديد شديدة اللهجة للبيت الأبيض
-
فرنسا تطلب من "الناتو" إجراء مناورات في غرينلاند وتعلن جاهزيتها للمشاركة