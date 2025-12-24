مصر.. توضيح رسمي حول وجود أدوية مغشوشة بالأسواق

الأربعاء 2025-12-24 07:22 م

الأربعاء، 24-12-2025 07:12 م
الوكيل الإخباري-   علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر على مزاعم متداولة حول وجود أدوية مغشوشة في الأسواق، خاصة بعلاج سرطان الثدي.اضافة اعلان


وقال المركز في بيان الأربعاء، إن المتداول بشأن وجود أحد مضادات الأورام المستخدم في علاج سرطان الثدي بالأسواق "عقار Ibrance™️ (palbociclib) capsules 125 mg"، لا يخص السوق المصرية، ولكنه متعلق بدولة أخرى.

وأوضح المركز أن هيئة الدواء المصرية أكدت أن الدواء خاص بإحدى الشركات العالمية، والتي تنتهج سياسة عالمية في متابعة مستحضراتها، وعند رصدها عبوات مغشوشة في دولة ما، تنشر تعميمًا لجميع الأسواق المتعاملة معها لتحذيرها.

وذكر البيان أن الشركة رصدت عددًا من العبوات المغشوشة في إحدى الدول، لذلك عممت تحذيرًا احترازيًا إلى جميع الدول التي يتم تداول المستحضر فيها، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تداول التشغيلات المشبوهة في جميع الأسواق.

وأشار المركز إلى إصدار هيئة الدواء المصرية خطاب توعية في يونيو الماضي، مدعّمًا بالصور، بشأن هذا الدواء، وتضمن الخطاب إفادة الشركة المالكة للمستحضر بوجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المشار إليه خارج السوق المصري.

وأكدت الهيئة أنه لم يتم رصد أية عبوات مغشوشة من قبل مفتشيها حتى الآن، موضحة أنه في حال رصد أدوية مغشوشة، يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها إصدار منشور ضبط وتحريز للصنف.

روسيا اليوم
 
 


