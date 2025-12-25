الخميس 2025-12-25 01:46 م

مصر.. جريمة تهز شمال سيناء

ارشيفية
الوكيل الإخباري-  في جريمة هزّت منطقة حي الصفا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، أقدم شاب على قتل شقيقته البالغة من العمر 25 عامًا، إثر مشاجرة عائلية تطوّرت بينهما.

وبحسب شهود عيان، فإن الجريمة وقعت قبل عدة أيام، وبدأ الكشف عنها عندما لاحظ الأهالي انبعاث رائحة كريهة من منزل المتهم، فسارعوا بإبلاغ الجهات الأمنية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث عثرت على جثة المجني عليها داخل المنزل، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى العريش العام تحت تصرف النيابة العامة والجهات المختصة.

وأوضح مصدر طبي أن المتوفاة تُدعى “إ.م.” وتعمل ربة منزل، وقد نشبت بينها وبين شقيقها خلافات عائلية انتهت بوفاتها، ليقوم المتهم بعد ذلك بإخفاء الجثمان داخل المنزل.

