مصر.. جريمة تهز شمال سيناء

وبحسب شهود عيان، فإن الجريمة وقعت قبل عدة أيام، وبدأ الكشف عنها عندما لاحظ الأهالي انبعاث رائحة كريهة من منزل المتهم، فسارعوا بإبلاغ الجهات الأمنية.
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث عثرت على جثة المجني عليها داخل المنزل، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى العريش العام تحت تصرف النيابة العامة والجهات المختصة.
وأوضح مصدر طبي أن المتوفاة تُدعى “إ.م.” وتعمل ربة منزل، وقد نشبت بينها وبين شقيقها خلافات عائلية انتهت بوفاتها، ليقوم المتهم بعد ذلك بإخفاء الجثمان داخل المنزل.
-
أخبار متعلقة
-
إيران.. السيطرة على سفينة تنقل 4 ملايين طن من النفط المُهرّب
-
بوتين يجري تعديلات على تشكيل مجلس الدولة الروسي
-
كيم يشرف على اختبار صاروخ جديد
-
بوتين يشيد في رسالة بمناسبة العام الجديد بـ"صداقة لا تُقهر" مع كوريا الشمالية
-
مناطق جنوب كاليفورنيا تستعد لعاصفة غير مسبوقة
-
حريق في أحد مراكز الأعمال في موسكو
-
شهيدان في غارة إسرائيلية على البقاع اللبناني
-
كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية