مصر .. جنازة مهيبة لـ 4 قضاة لقوا مصرعهم في حادث مروع

الثلاثاء، 09-12-2025 12:38 ص
الوكيل الإخباري-   شيّعت محافظة المنيا في صعيد مصر جثامين أربعة من مستشاري محكمة ديروط الابتدائية بأسيوط، لقوا مصرعهم في حادث سير مروع وقع مساء الأحد على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز ملوي.اضافة اعلان


وحضر الجنازة المهيبة بمدينة المنيا قيادات قضائية رفيعة المستوى، ومسؤولون أمنيون، تقدّمهم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، واللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، وسط مشاعر حزن عميقة ودعوات للرحمة، مع تأكيد السلطات على التحقيق الجنائي لكشف أسباب الحادث.

اصطدمت السيارة الملاكي التي كانت تقلّهم أثناء عودتهم من مأمورية عمل قضائية بسيارة نصف نقل، مما أدى إلى اشتعال النيران وتفحّم الجثامين بالكامل، في مأساة هزّت أروقة الهيئات القضائية وأسر المنطقة.

ووقع الحادث مساء الأحد على الطريق الصحراوي الشرقي القديم جنوب المنيا، الذي يعدّ شرياناً حيوياً يربط محافظات صعيد مصر لكنه يعاني من حالة طرق متدهورة وسرعات زائدة متكررة.

كان المستشارون الأربعة – الذين يعملون في دائرة القضاء المدني الكلي بمحكمة ديروط – في طريق عودتهم إلى أسيوط بعد إنهاء مأمورية عمل قضائية، حيث كانت السيارة الملاكي تقلّهم بسرعة معتدلة قبل أن تقطعها سيارة نصف نقل بسرعة زائدة، مما أسفر عن تصادم عنيف أدى إلى اشتعال السيارة فوراً.

وأفادت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة بالمنيا، بأن النيران المتأججة أحرقت السيارة بالكامل، مما جعل التعرّف على الجثامين صعباً وتطلب تدخل المعمل الجنائي لتحليل الجينات.

ويُعرف الطريق الصحراوي الشرقي بمخاطره، وفي 2024 وحده سجّل نحو 150 حادثاً أودت بحياة أكثر من 200 شخص، وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب نقص الإنارة، الرمال المتحركة، والحركة غير المنظمة للشاحنات.

