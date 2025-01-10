مصر.. حريق هائل يلتهم عدة منازل ومصانع في القاهرة

وقال محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، لوسائل إعلام محلية، إن قوات الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحريق ومنع اتساع نطاقه وامتداده لمنازل أخرى، مشيرا إلى استغراقها وقتا طويلا للوصول إلى موقع الحريق بسبب ضيق الممرات بين الشوارع.
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