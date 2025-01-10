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مصر.. حريق هائل يلتهم عدة منازل ومصانع في القاهرة

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 10-01-2025 01:37 ص

الوكيل الإخباري-   اندلع حريق هائل بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة بمصر، مساء الخميس، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق منذ قرابة الـ3 ساعات ودفعت بـ10 سيارات إطفاء وصهاريج مياه.

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وشب الحريق في مخلفات داخل أحد المخازن، قبل أن يمتد لعدة منازل مجاورة و3 مصانع، فيما أخلت الحماية المدنية عددا من المنازل الأخرى خوفا من امتداد النيران إليها وحفاظا على سلامة المواطنين.

وقال محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، لوسائل إعلام محلية، إن قوات الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحريق ومنع اتساع نطاقه وامتداده لمنازل أخرى، مشيرا إلى استغراقها وقتا طويلا للوصول إلى موقع الحريق بسبب ضيق الممرات بين الشوارع.

 

 

 
gnews

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