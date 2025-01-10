مصر.. حريق هائل يلتهم عدة منازل ومصانع في القاهرة

الوكيل الإخباري- اندلع حريق هائل بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة بمصر، مساء الخميس، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق منذ قرابة الـ3 ساعات ودفعت بـ10 سيارات إطفاء وصهاريج مياه.

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