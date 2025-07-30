مصر: دورنا في القطاع يتعرض لحملة تشويه مغرضة

وقال مدبولي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن "هناك حملة ممنهجة للنيل من الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية"، مشدداً على أن مصر لم تتوانَ يوماً واحداً عن إدخال المساعدات الغذائية لأهالي قطاع غزة.
وأكد أن جهود مصر مستمرة للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، في إطار التزامها الراسخ بدعم القضية، مشيراً إلى تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، على رفض القاهرة لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن مصر تتمسك بحل الدولتين وتوحيد الضفة وغزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
وعن الأوضاع في غزة، قال إن "التجويع جريمة حرب لا يمكن القبول بها"، وإن مصر لم تتوقف عن إدخال المساعدات، لكن إسرائيل تسيطر بشكل كامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وتغلقه وتعرقل دخول المساعدات إلى القطاع.
وأضاف أن مصر عملت على ثلاثة محاور فيما يتعلق بقطاع غزة، هي: وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مؤكداً أن مصر تبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الأهداف.
وشدد على أن مصر ستبدأ التحرك لتنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة فور توقف الحرب الجارية.
وتحدث مدبولي عن تكبد مصر خسائر كبيرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، موضحاً أنها تسببت في فقدان أكثر من 60% من إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر.
روسيا اليوم
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