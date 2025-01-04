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مصر.. سفارة سوريا تعلن تقديم خدمات مجانية للسوريين العائدين إلى وطنهم

أرشيفية
علم سوريا
السبت، 04-01-2025 03:17 م

الوكيل الإخباري- وجهت السفارة السورية في القاهرة رسالة جديدة إلى السوريين في مصر بتقديمها خدمات مجانية للراغبين بالعودة إلى سوريا، تشمل تذاكر المرور وتمديد جوازات السفر.

وذكرت السفارة في بيان السبت، أنه "تنفيذا لتوجيه وزير الخارجية والمغتربين ستقوم السفارة بتصديق الوثائق العائدة للمواطنين السوريين مجانا، بالاضافة الى استمرارها بتمديد صلاحية جوازات السفر مجانا لستة أشهر ولمرة واحدة وبمنح تذاكر المرور للعودة إلى سوريا مجانا".

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ونوهت السفارة بأن التعليمات الخاصة بالإعفاء من الرسوم تقتصر على التصديق المجاني للوثائق ولا تشمل باقي المعاملات مثل تسجيل واقعات الأحوال المدنية والوكالات والفواتير التجارية، موضحة أنها مستمرة في تحصيل الرسوم المترتبة على هذه المعاملات لحين صدور تعليمات جديدة بشأنها.


وكانت السفارة أوضحت في وقت سابق، أنه لا يمكنها إصدار جوازات سفر جديدة للراغبين بالعودة إلى سوريا ولا يملكون جوازات سفر سارية الصلاحية وذلك "لأسباب فنية في ظل الظروف الحالية"، موضحة أنها ستوفر تذاكر مرور مجانية للأفراد الذين لا يتوفر لديهم جوازات سفر سارية.


وأشارت إلى أن الحصول على هذه التذاكر "يتم في ذات اليوم دون موعد مسبق ويتطلب إحضار وثيقة إثبات شخصية وصورتين شخصيتين".

 

RT

 
gnews

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