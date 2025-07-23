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مصر: سنقدم حدثا استثنائيا عالميا في افتتاح المتحف المصري الكبير

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أرشيفية
 
الأربعاء، 23-07-2025 12:06 ص

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن بلاده ستقدم حدثا استثنائيا عالميا في افتتاح المتحف المصري الكبير، بمشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الحدث.

وقال مدبولي في تصريحات أمس الثلاثاء، إن الأحداث المتلاحقة التي مرت بها المنطقة تسببت في تأجيل احتفالية افتتاح المتحف بعدما كان محددا في 3 يوليو الجاري، لافتا إلى أن قرار التأجيل جاء انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تقديم حدث استثنائي عالمي في أجواء تليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد، وبما يسهم في مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الحدث.

وكان ترأس مدبولي، اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بحفل الافتتاح، وقال إن اللجنة تستأنف اجتماعاتها لتنظيم فعاليات هذه الاحتفالية؛ بهدف مواصلة المتابعة الدقيقة لجميع تفاصيل فعاليات الافتتاح، مشيرا إلى أنه يتم الترتيب حاليا مع الجهات المعنية؛ للإعلان عن موعد جديد للافتتاح، مستعرضا في ضوء ذلك عددا من المقترحات الخاصة بهذا الموعد.

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RT

 
 
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