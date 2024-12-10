مصر.. ضحايا في انهيار عقار متهالك

وتمكنت قوات الحماية المدنية المصرية من استخراج 3 مصابين من تحت الأنقاض تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالتي وفاة، ولا تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن ناجين.
ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية المكثفة لمصابي الحادث، والإعانات العاجلة للمتضررين.
وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له، مع اخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا من السكان دون المنقولات لبيان مدى تأثرها من الانهيار.
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