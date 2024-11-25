مصر.. غرق جزئي لسفينة بعد جنوحها في البحر الأحمر

الوكيل الإخباري- تسبب سوء الأحوال الجوية في البحر الأحمر بالقرب من السواحل المصرية في ميل سفينة البضائع الجانحة بمنطقة الشعاب المرجانية أمام سواحل مدينة القصير.

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