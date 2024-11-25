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مصر.. غرق جزئي لسفينة بعد جنوحها في البحر الأحمر

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 25-11-2024 02:25 ص

الوكيل الإخباري-   تسبب سوء الأحوال الجوية في البحر الأحمر بالقرب من السواحل المصرية في ميل سفينة البضائع الجانحة بمنطقة الشعاب المرجانية أمام سواحل مدينة القصير.

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ورفعت كافة الأجهزة بالبحر الأحمر، حالة الطوارئ القصوى بعد دخول المياه بشكل كثيف لغرفة المحركات وحدوث ميل بها وتسرب الوقود لمياه البحر.

وتبين أنه نتج عن جنوح السفينة قطع في الجسم الخاص بها من أسفل مساحته 60 سم، مما أدى إلى ملء غرفة الماكينات بالمياه.

 
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