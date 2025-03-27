الخميس 2025-03-27 02:49 م
 

مصر.. غرق غواصة سياحية على متنها سياح

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 27-03-2025 02:17 م
الوكيل الإخباري-   تعرضت غواصة سياحية للغرق في مياه البحر الأحمر بمدينة الغردقة، اليوم الخميس، وكانت تقل على متنها قرابة 45 سائحا روسيا.اضافة اعلان


فيما لقي 6 سياح مصرعهم وأصيب 9 آخرون وتم إنقاذ 29 شخصا.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

الجنيه الاسترليني

أسواق ومال ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

تعبيرية

عربي ودولي مصر.. غرق غواصة سياحية على متنها سياح

ا

أخبار محلية الأردن.. غرامة قد تصل إلى 50 ألف دينار والحبس للحدّ من شراء "الكروكات"

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

ا

أخبار محلية 28 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

مظاهرات في تل أبيب لوقف الحرب

فلسطين رئيس "الموساد" السابق : الحكومة فتحت "أبواب الجحيم" على الأسرى باستئنافها الحرب

ا

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن تصعد لمستوى قياسي جديد

ل

منوعات طريقة عمل المعمول بحشوات متنوعة لعيد الفطر



 
 





الأكثر مشاهدة