مصر.. فرض حجر صحي على القادمين من رواندا بسبب فيروس خطير

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الصحة المصرية تعليمات إلى أقسام الحجر الصحي بشأن القادمين من رواندا بسبب فيروس "ماربورغ" الخطير.



وفي التفاصيل، صدرت عن وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، تعليمات إلى أقسام الحجر الصحي برفع درجة الاستعداد بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، وتشديد إجراءات الرقابة الصحية على الركاب ووسائل النقل القادمة من دولة رواندا، وتطبيق بعض الإجراءات الوقائية عليها، بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس "ماربورغ".



وأشار قرار وزارة الصحة إلى إجراءات الحجر الصحي، المتمثلة في المناظرة الصحية لجميع القائمين على الرحلات الأساسية أو الخاصة من دولة رواندا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بمعرفة أطقم الحجر الصحي بمنافذ الدخول، عبر الكاميرات الحرارية أو البوابات الحرارية أو أجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد، .



وشددت وزارة الصحة على أهمية المناظرة البصرية للركاب وأطقم وسائل النقل، واتخاذ الاحتياطات القصوى لمكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبه بها، وعزل الحالة المشتبه بإصابتها بالمرض فور اكتشافها، وفصلها عن مسار الركاب، والتحويل إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المخصص لتقييم الحالة، وإخطار الغرفة الوقائية والإدارة العامة للحجر الصحي ومديرية الشؤون الصحية التابعة لها بشكل فوري.



وأكدت الوزارة أهمية تطهير عيادة الحجر الصحي أو غرفة العزل المؤقت وصالات الركاب ووسائل النقل على الفور، حال وجود حالات اشتباه بفيروس "ماربورغ" على متنها، واعتبار مخلفات وسيلة النقل نفايات خطرة، والتخلص الآمن من هذه النفايات تحت إشراف هيئة الحجر الصحي. فضلاً عن تحرير كروت الصحة العامة لكل قادم من دولة رواندا، بما في ذلك الأطفال، واستيفاء البيانات كاملة وتسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور، وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشؤون الصحية التابعة لها لمراقبتهم صحياً لمدة 21 يوماً من تاريخ الوصول عن طريق مكاتب الصحة المختصة.



وطالبت وزارة الصحة أقسام الحجر الصحي بالإخطار الرسمي للشركاء المعنيين بمنافذ الدخول، وجميع شركات الطيران والتوكيلات الملاحية التي تعمل على تشغيل خطوط مع دولة رواندا، بإخطار الجوازات بوجوب عرض الركاب القادمين من دولة رواندا على الحجر الصحي قبل السماح لهم بدخول البلاد.



وشددت وزارة الصحة أيضاً على تعريف الحالة المشتبه بأنها إصابة بفيروس "ماربورغ"، ألا وهي ظهور مفاجئ للحرارة التي لا تستجيب للعلاج، مع إسهال أو نزيف باللثة أو نزيف بالبول أو العين، وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وألم شديد بالبطن، وصداع، وقيء، وإسهال شديد في اليوم الثالث، وقد يستمر لعدة أسابيع، مما يؤدي إلى شحوب شديد بالوجه وعيون غائرة نتيجة للجفاف. وفي الحالات الخطيرة والمميتة تحدث علامات نزفية يمكن أن تكون ظاهرة في أي من الأغشية المخاطية أو الجلد.



ما هو مرض فيروس ماربورغ؟

مرض فيروس ماربورغ هو مرض وخيم يسببه فيروس ماربورغ، وغالبًا ما يؤدي إلى الوفاة. ويسبب الفيروس حمى نزفية فيروسية وخيمة لدى البشر، من أعراضها الحمى، والصداع، وآلام الظهر، وآلام العضلات، وآلام البطن، والقيء، والارتباك، والإسهال، وكذلك النزيف في المراحل المتأخرة جدًا.



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