مصر: قدمنا 75% من إجمالي المساعدات إلى غزة

وأوضحت الهيئة في تصريحات متلفزة، أن الجهود المصرية القطرية تنحاز إلى الحق والعدل والشرعية الدولية وحقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة.
وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن مصر تعمل على الدفاع عن أمنها القومي، وتشكل العنصر العربي الأكثر قدرة على التحرك في الأوساط الفلسطينية، وهي الدولة الأكبر على المستوى العسكري في المنطقة.
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