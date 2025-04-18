مصر: قدمنا 75% من إجمالي المساعدات إلى غزة

الوكيل الإخباري- أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن مصر قدمت ما يصل إلى 75% من إجمالي المساعدات إلى قطاع غزة وأرسلت آلاف شاحنات المساعدات لقطاع غزة من جانب معبر رفح المصري، وبذلت جهود حثيثة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بكامل مراحله ولا زالت الجهود متواصلة رغم استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وأوضحت الهيئة في تصريحات متلفزة، أن الجهود المصرية القطرية تنحاز إلى الحق والعدل والشرعية الدولية وحقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة.



وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن مصر تعمل على الدفاع عن أمنها القومي، وتشكل العنصر العربي الأكثر قدرة على التحرك في الأوساط الفلسطينية، وهي الدولة الأكبر على المستوى العسكري في المنطقة.