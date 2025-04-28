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مصر.. قرار جديد ينظم بناء المقابر

مصر.. قرار جديد ينظم بناء المقابر
أرشيفية
 
الإثنين، 28-04-2025 02:09 م

الوكيل الإخباري- ذكر موقع "القاهرة 24" نقلا عن مصادر مصرية مطلعة أنه سيصدر توجيه حكومي جديد للجهات المعنية ينظم بناء المقابر في المحافظات.

وقال المصدر: "إن هناك توجيهاً حكومياً يقضي بإيقاف تنفيذ أي مقابر جديدة بالمحافظات، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة التخطيط العمراني".

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وأشار المصدر إلى أن "الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى منع انتشار العشوائيات العمرانية التي من شأنها أن تُظهر المحافظات بشكل غير حضاري".


وكانت محافظة القاهرة قد أصدرت قرارًا بإزالة 2700 مقبرة، ونقلها إلى أماكن جديدة في مدينتي 15 مايو والعاشر من رمضان. 

 

RT

 
gnews

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