مصر .. قرار حكومي جديد يشمل ضحايا حادث اغتيال السادات

وأوضحت الجريدة الرسمية أن ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت قرارات الحكومة إضافة 9 من ضحايا العمليات الإرهابية التابعين لوزارة الخارجية إلى الصندوق، وإضافة 3 من ضحايا العمليات الإرهابية في حادثة المنصة عام 1981، ومعهم المواطن المصري جهاد حسان.
صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم في مصر هو هيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء، أُنشئ بموجب القانون رقم 16 لسنة 2018. يهدف إلى توفير الدعم والرعاية الشاملة لأسر الشهداء والمصابين في مختلف المجالات.
