الثلاثاء 2025-06-24 02:51 م
 

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى دول الخليج

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مصر للطيران استئناف تشغيل الرحلات الجوية إلى دول الخليج مع بدء إعادة فتح المجالات الجوية تدريجيا، بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

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وذكرت الشركة في بيان رسمي "في ضوء المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة، تتابع شركة مصر للطيران عن كثب تطورات الأوضاع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وسلطة الطيران المدني".


وكانت شركة مصر للطيران، أعلنت أمس الاثنين، تعليق جميع رحلاتها من وإلى عدد من دول الخليج العربي، في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق.

 

 
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عربي ودولي مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى دول الخليج



 
 





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