مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى دول الخليج

الوكيل الإخباري- أعلنت مصر للطيران استئناف تشغيل الرحلات الجوية إلى دول الخليج مع بدء إعادة فتح المجالات الجوية تدريجيا، بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

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وذكرت الشركة في بيان رسمي "في ضوء المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة، تتابع شركة مصر للطيران عن كثب تطورات الأوضاع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وسلطة الطيران المدني".