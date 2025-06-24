مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى دول الخليج

وذكرت الشركة في بيان رسمي "في ضوء المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة، تتابع شركة مصر للطيران عن كثب تطورات الأوضاع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وسلطة الطيران المدني".
وكانت شركة مصر للطيران، أعلنت أمس الاثنين، تعليق جميع رحلاتها من وإلى عدد من دول الخليج العربي، في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق.
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