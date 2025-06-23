مصر للطيران تُعلِن إلغاء رحلاتها إلى دول الخليج بسبب الأحداث الراهنة

وأوضحت الشركة، في بيان مساء اليوم الاثنين أن مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع الموقف باستمرار وعلى مدار الساعة.
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