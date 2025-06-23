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مصر للطيران تُعلِن إلغاء رحلاتها إلى دول الخليج بسبب الأحداث الراهنة

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، إلغاء الرحلات المتجهة من مطار القاهرة إلى مدن الخليج العربي والعكس، لحين استقرار الأوضاع في المنطقة، وذلك نظرًا للأحداث التي تشهدها المنطقة وإغلاق المجال الجوي ف
ارشيفية
 
الإثنين، 23-06-2025 10:30 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، إلغاء الرحلات المتجهة من مطار القاهرة إلى مدن الخليج العربي والعكس، لحين استقرار الأوضاع في المنطقة، وذلك نظرًا للأحداث التي تشهدها المنطقة وإغلاق المجال الجوي في عدد من دول الخليج العربي.

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وأوضحت الشركة، في بيان مساء اليوم الاثنين أن مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع الموقف باستمرار وعلى مدار الساعة.

 
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