مصر للطيران تواصل تعليق رحلاتها إلى 11 وجهة عربية

الوكيل الإخباري- أعلن الناقل الجوي المصري للطيران عن استمرار تعليق رحلاته الجوية المتجهة من القاهرة إلى مدن، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، الدوحة، عمّان، الدمام، البحرين، بغداد، أربيل والكويت، وذلك لحين إشعار آخر.

ويأتي ذلك نظرًا لتصاعد الأحداث التي تشهدها المنطقة وتؤثر على الحركة الجوية بالعديد من دول الجوار، وفي ظل المتابعة المستمرة لمستجدات الأمور من خلال غرفة الأزمات بمركز العمليات المتكامل IOCC بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحطات الخارجية.