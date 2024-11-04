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مصر.. مولود كل 16 ثانية رغم تراجع المؤشر

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أرشيفية
الإثنين، 04-11-2024 10:08 ص

الوكيل الإخباري- كشفت البيانات الجديدة حول عدد سكان مصر والتي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد، أن البلاد تسجل مولودا كل 16 ثانية رغم انخفاض هذا المؤشر خلال الأشهر الأخيرة.

وأفادت البيانات بارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 ملايين نسمة خلال الفترة من 8 فبراير إلى 2 نوفمبر 2024، حيث بلغ عدد المواليد 1.443 مليون بمتوسط 5385 مولودا يوميا و224 مولودا كل ساعة و3.7 مولود في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريبا.

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مع ذلك، يلاحظ تراجع متوسط أعداد المواليد اليومية في الإحصائية الأخيرة، مقارنة بـ 5599 مولودا خلال فترة الوصول إلى 106 مليون نسمة و5683 مولودا للوصول إلى 105 ملايين نسمة، مما أدى إلى تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 107 ملايين نسمة لتصبح 268 يوما مقابل 250 يوما خلال المليون السابق و245 يوما خلال فترة تحقق المليون الأسبق.

 

RT

 
gnews

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