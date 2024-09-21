مصر: ندعم الصومال في بناء قدراته الأمنية والعسكرية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، حرص مصر على تحقيق الاستقرار في جمهورية الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة المركزية، وتعزيز الاحترام لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.



وقال عبدالعاطي خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي مايك هامر، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي في، إن منطقة القرن الإفريقي تحتل مرتبة متقدمة في أولويات السياسية الخارجية المصرية، لاتصالها المباشر بالأمن القومي المصري.



وأشار إلى حرص مصر على دعم جهود تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في دول منطقة القرن الأفريقي، فضلا عن مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة في هذه المنطقة الحيوية للأمن الإقليمي والدولي، ولتأمين حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

اضافة اعلان