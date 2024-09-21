 
السبت 2024-09-21 02:17 م
 
 

مصر: ندعم الصومال في بناء قدراته الأمنية والعسكرية

عبدالعاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي
السبت، 21-09-2024 11:31 ص

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، حرص مصر على تحقيق الاستقرار في جمهورية الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة المركزية، وتعزيز الاحترام لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وقال عبدالعاطي خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي مايك هامر، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي في، إن منطقة القرن الإفريقي تحتل مرتبة متقدمة في أولويات السياسية الخارجية المصرية، لاتصالها المباشر بالأمن القومي المصري.

وأشار إلى حرص مصر على دعم جهود تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في دول منطقة القرن الأفريقي، فضلا عن مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة في هذه المنطقة الحيوية للأمن الإقليمي والدولي، ولتأمين حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

اضافة اعلان

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

عربي ودولي روسيا تنتج 1.4 مليون مسيّرة

خطيب المسجد النبوي حسين آل الشيخ

أخبار محلية خطيب المسجد النبوي: مستخدمو "التواصل الاجتماعي" يخدعون الناس ويأكلون أموالهم

ارشيفية

عربي ودولي أكثر من 15 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان خلال ربع ساعة

الشرطة التركية

عربي ودولي أنقرة تعلن إلقاء القبض على إحدى أعضاء "بي كي كي" في أستراليا

احدى مركبات الفولكس فاجن

تكنولوجيا استدعاء 100 ألف مركبة "ID.4" الشهيرة بسبب خلل مصنعي

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يقتحم قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله

تعبيرية

عربي ودولي فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

سيارات إسعاف

عربي ودولي مصر.. بيان جديد بزيادة عدد مصابي المرض الغامض في أسوان



 


الأكثر مشاهدة