مصر: نعمل مع تركيا وباكستان والسعودية على ترتيبات أمنية لما بعد الحرب

وقال وزير الخارجية المصري بدر ‌عبد العاطي، اليوم السبت، إن بلاده تعمل عن كثب مع باكستان على ⁠وضع إطار عمل يهدف لتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران.





وأضاف عبد العاطي، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أن مصر وتركيا وباكستان والسعودية تنسق جهودا ‌إقليمية ⁠أوسع نطاقا تركز على منع تجدد التصعيد وإرساء الأسس ⁠لترتيبات أمنية لما بعد الحرب.



وشدد على أهمية حماية ⁠دول الخليج وتحقيق الاستقرار في ⁠أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي.



وعلى هامش المنتدى، استضاف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس، اجتماعا رباعيا ضم نظراءه من مصر بدر عبد العاطي والسعودية فيصل بن فرحان، وباكستان محمد إسحق دار.







