مصر: نعمل مع تركيا وباكستان والسعودية على ترتيبات أمنية لما بعد الحرب

السبت، 18-04-2026 06:23 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية المصري بدر ‌عبد العاطي، اليوم السبت، إن بلاده تعمل عن كثب مع باكستان على ⁠وضع إطار عمل يهدف لتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران.اضافة اعلان


وأضاف عبد العاطي، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أن مصر وتركيا وباكستان والسعودية تنسق جهودا ‌إقليمية ⁠أوسع نطاقا تركز على منع تجدد التصعيد وإرساء الأسس ⁠لترتيبات أمنية لما بعد الحرب.

وشدد على أهمية حماية ⁠دول الخليج وتحقيق الاستقرار في ⁠أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي.

وعلى هامش المنتدى، استضاف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس، اجتماعا رباعيا ضم نظراءه من مصر بدر عبد العاطي والسعودية فيصل بن فرحان، وباكستان محمد إسحق دار.
 
 


الرواشدة يفتتح فعاليات إطلاق لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية

أخبار محلية الرواشدة يفتتح فعاليات إطلاق لواء بني عبيد لواءً للثقافة الأردنية

زيلينسكي يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في كييف

عربي ودولي زيلينسكي يعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في كييف

الصفدي: معالجة جذور الصراع أساس الأمن والاستقرار في المنطقة

أخبار محلية الصفدي: معالجة جذور الصراع أساس الأمن والاستقرار في المنطقة

وزراء خارجية 11 دولة يدينون إعلان إسرائيل بشأن "أرض الصومال"

أخبار محلية وزراء خارجية 11 دولة يدينون إعلان إسرائيل بشأن "أرض الصومال"

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحديد والشرعة

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحديد والشرعة

وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يستعد لدهم سفن مرتبطة بإيران

عربي ودولي وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يستعد لدهم سفن مرتبطة بإيران

سياسي فرنسي: أوروبا تحاول توريط باريس في حرب ضد روسيا

عربي ودولي سياسي فرنسي: أوروبا تحاول توريط باريس في حرب ضد روسيا

التقى قائد الجيش الباكستاني عددا من المسؤوليين الإيراني

عربي ودولي إيران تدرس مقترحات أميركية "جديدة" تلقتها عبر باكستان



 
 






