مصر وإيران تحذران من احتدام التوتر في المنطقة

في اتصاله بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ناقش الجانبان التطورات المتسارعة في المنطقة، مع تأكيد الجانب المصري على ضرورة ضبط النفس لاحتواء التصعيد والحيلولة دون اتخاذ أي خطوات من شأنها زيادة التوترات. كما تناول اللقاء الأوضاع في البحر الأحمر، حيث أكد عبد العاطي أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية واستعادة الهدوء في الإقليم لتجنب المزيد من العنف.
إلى ذلك، تطرق الاتصال إلى الجهود المصرية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مع التركيز على احتواء التصعيد الراهن.
وفي اتصال منفصل مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، بحث عبد العاطي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة ولندن في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. كما استعرض الوزير المصري التطورات في الشرق الأوسط، ولا سيما الأوضاع في غزة، حيث أطلع لامي على الجهود المصرية لإعادة وقف إطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الدولية لاحتواء الأزمة.
كما تناول اللقاء الأوضاع في السودان، حيث أكد عبد العاطي موقف مصر الداعم لأمن السودان واستقراره وسيادته، مع تبادل الرؤى حول المستجدات الأخيرة وجهود تحقيق السلام.
وتأتي هذه الاتصالات في إطار المساعي المصرية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتنسيق المواقف مع الأطراف الفاعلة لمواجهة التحديات المشتركة، لا سيما في ظل التصاعد الأخير في حدة التوتر بالمنطقة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
إنترسبت: نواب أميركيون يطالبون ترامب بتبرير قانوني لقصف اليمن
-
جولة ثانية من المباحثات الروسية الأمريكية في إسطنبول
-
الدفاعات الروسية تسقط 42 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
مجلس الشيوخ يصادق على تعيين هاكابي سفيرا لواشنطن في تل أبيب
-
بريطانيا.. مساعٍ حكومية لحلّ أزمة اكتظاظ السجون
-
14 غارة أميركية على صنعاء منذ صباح الأربعاء
-
الصين: نفضل التفاوض لكننا مستعدون لمواجهة التصعيد الأمريكي
-
ترامب لا يستبعد تقليص الحضور العسكري الأمريكي في أوروبا