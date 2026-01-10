السبت 2026-01-10 10:16 م

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق غزة

السبت، 10-01-2026 08:14 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل منتظم ودون قيود ورفض أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وشدد الجانبان خلال لقائهما اليوم السبت، في القاهرة؛ على ضرورة الإسراع في بدء إعادة إعمار القطاع واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم، وفقاً لحل الدولتين.

 
 


