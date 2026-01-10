مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق غزة

وشدد الجانبان خلال لقائهما اليوم السبت، في القاهرة؛ على ضرورة الإسراع في بدء إعادة إعمار القطاع واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم، وفقاً لحل الدولتين.
-
أخبار متعلقة
-
أستراليا تعلن حالة "كارثة حرائق"
-
زلزال بقوة 5.1 درجة مقابل سواحل جنوب إيطاليا
-
155 ألف شخص نزحوا من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب إثر المعارك
-
الأمم المتحدة: 21 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان
-
مقتل عنصري أمن ونجل قائد سابق بالحرس الثوري خلال أعمال شغب في إيران
-
عاصفة موسكو الثلجية تاريخية تحطم أرقاما قياسية عمرها 56 عاما
-
الجيش السوري يزيل ألغاما من آليات فخخها تنظيم "قسد" في حلب
-
فنزويلا تجري محادثات مع واشنطن لاستئناف العلاقات الدبلوماسية