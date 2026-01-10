مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق غزة

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل منتظم ودون قيود ورفض أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

