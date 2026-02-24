مصر والسعودية تؤكدان ضرورة التزام الأطراف باتفاق وقف الحرب على غزة

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع من دون عراقيل، إلى جانب سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وشدد الزعيمان على رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكدين أن الحل يكمن في إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين.