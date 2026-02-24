مصر والسعودية تؤكدان ضرورة التزام الأطراف باتفاق وقف الحرب على غزة

وشدد الزعيمان على رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكدين أن الحل يكمن في إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين.
جاء ذلك خلال اجتماع للزعيمين في جدة، في إطار زيارة للسيسي إلى السعودية.
