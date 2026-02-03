مصر .. وفاة أحد أبرز الضباط من عائلة رئيس أركان الجيش المصري السابق

يُذكر أن الراحل شغل مناصب مهمة في جهاز الشرطة، وكان له دور بارز في العمل الأمني بمحافظة الإسكندرية خلال فترة توليه المنصب.
ويذكر أن شقيقه الفريق سامي حافظ عنان قائد عسكري مصري، شغل سابقًا منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء إدارة المجلس لشؤون البلاد عقب ثورة يناير 2011، وترشح لانتخابات الرئاسة المصرية التي أجريت في مارس 2018، وتقلد رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية بين عام 2005 وحتى 12 أغسطس 2012، حيث أقاله رئيس الجمهورية محمد مرسي آنذاك كما أقال وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي من منصبهما وعُيّنا كمستشارين لرئيس الجمهورية.
اختفى سامي عنان عن الساحة السياسية طوال حكم مرسي وعدلي منصور، وفي 2013، وأثناء مظاهرات دعت إليها حركة تمرد وجبهة الإنقاذ المعارضة في مصر ضد الرئيس محمد مرسي، قدم عنان استقالته من منصب المستشارية في 1 يوليو 2013.
روسيا اليوم
-
