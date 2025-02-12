مصر وقطر تعملان "بشكل مكثف" لإنقاذ الهدنة في غزة

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التصريح عن الأمر، أن "الوسطاء على تواصل مع الطرف الأميركي، ويعملون بشكل مكثف من أجل إنهاء الأزمة لإلزام إسرائيل بتنفيذ البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية".
سكاي نيوز
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