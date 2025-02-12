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مصر وقطر تعملان "بشكل مكثف" لإنقاذ الهدنة في غزة

مصر وقطر أكدتا على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة
مصر وقطر أكدتا على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة
الأربعاء، 12-02-2025 03:09 م
الوكيل الإخباري-   قال مصدر فلسطيني لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، إن الوسطاء القطريين والمصريين "يعملون بشكل مكثف" لحل الأزمة المحيطة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعدما هددت إسرائيل باستئناف القتال إذا لم تفرج حماس يوم السبت عن الرهائن المتفق عليهم.اضافة اعلان


وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التصريح عن الأمر، أن "الوسطاء على تواصل مع الطرف الأميركي، ويعملون بشكل مكثف من أجل إنهاء الأزمة لإلزام إسرائيل بتنفيذ البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية".


سكاي نيوز
 
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