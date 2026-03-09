مصفاة النفط الرئيسية في البحرين تعلن حالة القوة القاهرة

10:00 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت مصفاة بابكو إنرجيز البحرينية، الاثنين، حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة نتيجة الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المنطقة، والهجوم الأخير الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة بابكو للتكرير التابعة للمجموعة. اضافة اعلان





وأوضحت الشركة أن احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل وفقا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر.



وأكدت الشركة أنها ستواصل إطلاع الشركاء والجهات ذات العلاقة على آخر المعلومات والمستجدات ذات الصلة.



وأعلن مركز الاتصال الوطني الحكومي عن اندلاع حريق بسبب الاستهداف الإيراني لمنشأة في المعامير مع وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الجهات المختصة تباشر إجراءات إطفاء الحريق.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.





