مصفاة النفط الرئيسية في البحرين تعلن حالة القوة القاهرة

وأوضحت الشركة أن احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل وفقا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر.
وأكدت الشركة أنها ستواصل إطلاع الشركاء والجهات ذات العلاقة على آخر المعلومات والمستجدات ذات الصلة.
وأعلن مركز الاتصال الوطني الحكومي عن اندلاع حريق بسبب الاستهداف الإيراني لمنشأة في المعامير مع وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن الجهات المختصة تباشر إجراءات إطفاء الحريق.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
-
أخبار متعلقة
-
هجمات بطائرات مسيّرة على قواعد أمريكية في العراق
-
كم ستطول هذه الحرب ؟ مصادر توضح المدة والأهداف
-
قطر: إلقاء القبض على أكثر من 300 شخص بسبب تداول معلومات مضللة وشائعات
-
السعودية: نحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمننا
-
ماليزيا: نستطيع الحفاظ على سعر الوقود المدعوم لمدة شهرين على الأقل
-
من هو مجتبى خامنئي المرشد الثالث لإيران ؟
-
إصابة 32 مدنيا في البحرين بهجوم مسيّرات إيرانية
-
السعودية تعترض 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة النفطي