مصير مجهول لحافلة جرفتها السيول بالمغرب

وأفاد الموقع، نقلاً عن مصدر مسؤول بقطاع التجهيز والماء في المنطقة، "أن حمولة الوديان قياسية، والسلطات الأمنية في حالة استنفار قصوى منذ ساعات"، مضيفًا أن السلطات رصدت ارتفاع منسوب المياه؛ ما تسبب في قطع العديد من الطرق.
وقال محمد الهلالي وهو رجل دفاع مدني بالإقليم، إن الحافلة التي كانت تقل ركابًا عند مدخل طاطا جرفتها السيول، مشيرًا إلى أن السلطات تدخلت لإنقاذ الركاب العالقين، ولكن لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن، ولم يتأكد بعد ما إذا تم إنقاذهم جميعًا أم لا.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تنتج 1.4 مليون مسيّرة
-
أكثر من 15 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان خلال ربع ساعة
-
أنقرة تعلن إلقاء القبض على إحدى أعضاء "بي كي كي" في أستراليا
-
فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة
-
مصر.. بيان جديد بزيادة عدد مصابي المرض الغامض في أسوان
-
طالبان ترغب بحضور ممثلها قمة "بريكس" في قازان
-
الأمطار الغزيرة تجبر مئات الأشخاص على الإجلاء في كوريا الجنوبية
-
مشروع قانون يقترح سحب سلطة الانتخابات من المحكمة الإدارية في تونس