مصير مجهول لحافلة جرفتها السيول بالمغرب

الوكيل الإخباري- عاش إقليم طاطا، جنوب شرقي المغرب، ليلة عصيبة، على وقع حصار مائي جراء سيول الأمطار التي أدت إلى انقطاع الطرق وانجراف حافلة نقل بركابها، وفقاً لموقع "هسبريس".

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وأفاد الموقع، نقلاً عن مصدر مسؤول بقطاع التجهيز والماء في المنطقة، "أن حمولة الوديان قياسية، والسلطات الأمنية في حالة استنفار قصوى منذ ساعات"، مضيفًا أن السلطات رصدت ارتفاع منسوب المياه؛ ما تسبب في قطع العديد من الطرق.

وبشأن انجراف الحافلة، أوضح المصدر أن السلطات لم تصل بعد إلى معطيات دقيقة حول الواقعة، وستكشف عن المستجدات قريبًا.



وقال محمد الهلالي وهو رجل دفاع مدني بالإقليم، إن الحافلة التي كانت تقل ركابًا عند مدخل طاطا جرفتها السيول، مشيرًا إلى أن السلطات تدخلت لإنقاذ الركاب العالقين، ولكن لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن، ولم يتأكد بعد ما إذا تم إنقاذهم جميعًا أم لا.