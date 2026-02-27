مطار إسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران مساء الجمعة

الوكيل الإخباري- ألغت شركة "الخطوط الجوية التركية" وشركتان إيرانيتان رحلاتهما مساء الجمعة من إسطنبول إلى طهران، في ظل تهديدات أميركية بشنّ ضربات على إيران، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني لمطار إسطنبول.

وأُلغيت أربع رحلات أخرى مقررة السبت، بينها اثنتان للخطوط التركية، مقابل إبقاء ست رحلات أخرى حتى الآن.