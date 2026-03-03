مطار بن غوريون في إسرائيل يستعد لاستئناف الرحلات الجوية تدريجيا

الوكيل الإخباري- قال مطار بن غوريون، البوابة الدولية الرئيسية لإسرائيل قرب تل أبيب، إن المجال الجوي الإسرائيلي من المقرر أن يُعاد فتحه تدريجيًا ليلة الخميس، مع السماح برحلة ركاب واحدة فقط في الساعة خلال المرحلة الأولى.

وأضاف المطار في بيان الثلاثاء، أنه سيفتح في نهاية المطاف لرحلتين للركاب في الساعة ضمن مرحلة ثانية، دون تقديم جدول زمني.



وأُغلق المجال الجوي الإسرائيلي السبت مع بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران، التي دفعت إيران إلى إطلاق وابل من الصواريخ للرد على إسرائيل.