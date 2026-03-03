مطار بن غوريون في إسرائيل يستعد لاستئناف الرحلات الجوية تدريجيا

وأضاف المطار في بيان الثلاثاء، أنه سيفتح في نهاية المطاف لرحلتين للركاب في الساعة ضمن مرحلة ثانية، دون تقديم جدول زمني.
وأُغلق المجال الجوي الإسرائيلي السبت مع بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران، التي دفعت إيران إلى إطلاق وابل من الصواريخ للرد على إسرائيل.
والقصف الصاروخي مستمر حتى الثلاثاء، مع دوي صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.
