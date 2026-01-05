الإثنين 2026-01-05 02:32 م

مطار سخيبول أمستردام يلغي 450 رحلة جوية بسبب الثلوج والجليد

الإثنين، 05-01-2026 01:59 م

الوكيل الإخباري-   ألغى مطار سخيبول أمستردام 450 رحلة جوية صباح اليوم الاثنين بسبب الثلوج والطقس الجليدي.

وتوقع المطار ‌ارتفاع هذا ⁠العدد على مدار ⁠اليوم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الهولندية. ‌


واضطر ⁠مطار سخيبول وهو أحد اكثر المطارات استقبالا للمسافرين في ⁠أوروبا إلى إلغاء مئات الرحلات ⁠الجوية بسبب الطقس منذ يوم الجمعة الماضي.


ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية تساقط ما يصل إلى 5 سنتيمترات من الثلوج على بعض مناطق هولندا في الأيام المقبلة.

 
 


