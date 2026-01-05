مطار سخيبول أمستردام يلغي 450 رحلة جوية بسبب الثلوج والجليد

الوكيل الإخباري- ألغى مطار سخيبول أمستردام 450 رحلة جوية صباح اليوم الاثنين بسبب الثلوج والطقس الجليدي.

وتوقع المطار ‌ارتفاع هذا ⁠العدد على مدار ⁠اليوم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الهولندية. ‌



واضطر ⁠مطار سخيبول وهو أحد اكثر المطارات استقبالا للمسافرين في ⁠أوروبا إلى إلغاء مئات الرحلات ⁠الجوية بسبب الطقس منذ يوم الجمعة الماضي.