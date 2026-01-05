مطار سخيبول أمستردام يلغي 450 رحلة جوية بسبب الثلوج والجليد

وتوقع المطار ارتفاع هذا العدد على مدار اليوم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الهولندية.
واضطر مطار سخيبول وهو أحد اكثر المطارات استقبالا للمسافرين في أوروبا إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب الطقس منذ يوم الجمعة الماضي.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية تساقط ما يصل إلى 5 سنتيمترات من الثلوج على بعض مناطق هولندا في الأيام المقبلة.
