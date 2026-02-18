مطار عاصمة ليتوانيا يستأنف عمله بعد غلقه لرصد مناطيد في الأجواء

الوكيل الإخباري- قالت الشركة المشغلة لمطار فيلنيوس عاصمة ليتوانيا إن المطار استأنف عملياته بعد إغلاقه فترة قصيرة بعد رصد مناطيد قادمة من بيلاروس في الأجواء.

