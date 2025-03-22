مطار هيثرو يستعيد حركته الكاملة بعد توقفها جراء حريق

الوكيل الإخباري- أعلن مطار هيثرو، اليوم السبت، أنه استعاد "حركته بالكامل" ويعمل بكامل طاقته مع توقع تأخر وإلغاء رحلات، غداة حريق في محطة كهرباء تسبب بإغلاق أكثر مطارات أوروبا اكتظاظا، ما أدى إلى فوضى في الطيران.

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