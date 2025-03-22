مطار هيثرو يستعيد حركته الكاملة بعد توقفها جراء حريق

وقال الرئيس التنفيذي للمطار، توماس وولدباي، في تصريح لـ"بي بي سي"، إن مطار هيثرو مفتوح واستعاد حركته كاملة اليوم"، مضيفا أن الفرق في المطار تواصل بذل قصارى جهدها لمساندة الركاب الذين تأثروا" بالإغلاق جراء الحريق.
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