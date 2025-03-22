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مطار هيثرو يستعيد حركته الكاملة بعد توقفها جراء حريق

مطار هيثرو
مطار هيثرو
 
السبت، 22-03-2025 07:24 م

الوكيل الإخباري-    أعلن مطار هيثرو، اليوم السبت، أنه استعاد "حركته بالكامل" ويعمل بكامل طاقته مع توقع تأخر وإلغاء رحلات، غداة حريق في محطة كهرباء تسبب بإغلاق أكثر مطارات أوروبا اكتظاظا، ما أدى إلى فوضى في الطيران.

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وقال الرئيس التنفيذي للمطار، توماس وولدباي، في تصريح لـ"بي بي سي"، إن مطار هيثرو مفتوح واستعاد حركته كاملة اليوم"، مضيفا أن الفرق في المطار تواصل بذل قصارى جهدها لمساندة الركاب الذين تأثروا" بالإغلاق جراء الحريق.

 
 
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