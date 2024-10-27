 
الأحد 2024-10-27 11:10 ص
 

مطالبات بوقف الحرب خلال خطاب انتخابي لـ"هاريس" في ميشيغان

المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس
المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس
الأحد، 27-10-2024 09:36 ص
الوكيل الإخباري- طالب ناشط أمريكي خلال كلمة للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس في مهرجان انتخابي بولاية ميشيغان، بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، لترد هاريس بأنه يجب وقف الحرب.اضافة اعلان


وتأتي مقاطعة خطاب هاريس في ميشيغان استمرارا لفعاليات احتجاجية أخرى أقدم عليها نشطاء يؤيدون القضية الفلسطينية صاحبتها طوال حملتها الانتخابية في العديد من الولايات الأمريكية للمطالبة بوقف الحرب وإنهاء المساعدات العسكرية والمادية لدولة الاحتلال.

وفا
 
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