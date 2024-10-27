مطالبات بوقف الحرب خلال خطاب انتخابي لـ"هاريس" في ميشيغان

وتأتي مقاطعة خطاب هاريس في ميشيغان استمرارا لفعاليات احتجاجية أخرى أقدم عليها نشطاء يؤيدون القضية الفلسطينية صاحبتها طوال حملتها الانتخابية في العديد من الولايات الأمريكية للمطالبة بوقف الحرب وإنهاء المساعدات العسكرية والمادية لدولة الاحتلال.
وفا
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