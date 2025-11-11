الثلاثاء 2025-11-11 07:07 م
 

مطلب رسمي بسجن رئيس بلدية إسطنبول 2000 عام

مطلب رسمي بسجن رئيس بلدية إسطنبول 2000 عام
مطلب رسمي بسجن رئيس بلدية إسطنبول 2000 عام
 
الثلاثاء، 11-11-2025 06:04 م
الوكيل الإخباري-  طالب أحد ممثلي الادعاء في تركيا بعقوبة السجن لأكثر من ألفي عام لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المسجون منذ مارس الماضي على ذمة المحاكمة بتهم فساد ينفيها هو وحزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي إليه.اضافة اعلان


وتتهم لائحة الاتهام، التي قدمها المدعي العام في إسطنبول، إمام أوغلو و401 آخرين بالتورط في شبكة كسب غير مشروع يقال إنها تسببت في أضرار للدولة بقيمة 160 مليار ليرة تركية (3.81 مليار دولار) على مدى 10 سنوات.

النيابة العامة التركية توجّه 142 تهمة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الادعاء طالب بتوقيع عقوبة السجن لفترة تصل إلى 2352 عامًا بحق عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من إلقاء القبض على السياسي المعارض وعزله من منصبه.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد يتابع سير العمل بمشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

أخبار محلية ولي العهد يتابع سير العمل بمشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

انخفاض ملموس على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية

اقتصاد محلي انخفاض ملموس على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية

انتشال 20 جثمانًا من عيادة الشيخ رضوان بعد نَبش القبور خلال التوغل الإسرائيلي

فلسطين انتشال 20 جثمانًا من عيادة الشيخ رضوان بعد نَبش القبور خلال التوغل الإسرائيلي

طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8 تباشر أعمالها

أخبار محلية طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8 تباشر أعمالها

الجامعة الهاشمية تستضيف مؤتمر لاعبي الأولمبياد

أخبار محلية الجامعة الهاشمية تستضيف مؤتمر لاعبي الأولمبياد

مطلب رسمي بسجن رئيس بلدية إسطنبول 2000 عام

عربي ودولي مطلب رسمي بسجن رئيس بلدية إسطنبول 2000 عام

الحنيطي يستقبل نظيره البحريني ويبحثان التعاون الدفاعي المشترك

أخبار محلية الحنيطي يستقبل نظيره البحريني ويبحثان التعاون الدفاعي المشترك

ب

فلسطين عباس: ماضون على نهج ياسر عرفات حتى تحقيق الحرية والاستقلال



 
 





الأكثر مشاهدة