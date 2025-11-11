مطلب رسمي بسجن رئيس بلدية إسطنبول 2000 عام

وتتهم لائحة الاتهام، التي قدمها المدعي العام في إسطنبول، إمام أوغلو و401 آخرين بالتورط في شبكة كسب غير مشروع يقال إنها تسببت في أضرار للدولة بقيمة 160 مليار ليرة تركية (3.81 مليار دولار) على مدى 10 سنوات.
النيابة العامة التركية توجّه 142 تهمة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
ذكرت وسائل إعلام تركية أن الادعاء طالب بتوقيع عقوبة السجن لفترة تصل إلى 2352 عامًا بحق عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من إلقاء القبض على السياسي المعارض وعزله من منصبه.
سكاي نيوز
