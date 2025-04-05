مظاهرات ضد ترامب في مدن أوروبية

ونظمت المظاهرات السبت تحت شعار "ارفعوا أيديكم". وخرج احتجاج تحت هذا الشعار في مدينة فرانكفورت الألمانية بترتيب من منظمة (الديمقراطيون في الخارج)، وهي المنظمة الرسمية للحزب الديمقراطي للأمريكيين المقيمين في الخارج.
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