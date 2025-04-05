مظاهرات ضد ترامب في مدن أوروبية

07:32 م

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الوكيل الإخباري- تظاهر مئات في مدن أوروبية اليوم السبت ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره إيلون ماسك، بعد أسبوع عصيب على الأسواق المالية عقب قرار ترامب فرض رسوم جمركية عالمية شاملة. اضافة اعلان





ونظمت المظاهرات السبت تحت شعار "ارفعوا أيديكم". وخرج احتجاج تحت هذا الشعار في مدينة فرانكفورت الألمانية بترتيب من منظمة (الديمقراطيون في الخارج)، وهي المنظمة الرسمية للحزب الديمقراطي للأمريكيين المقيمين في الخارج.