الأحد 2025-04-20 10:58 ص
 

مظاهرات في نيويورك ضد سياسة ترامب بشأن المهاجرين

دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأحد، 20-04-2025 09:00 ص
الوكيل الإخباري-  تظاهر آلاف الناس في شوارع مدينة نيويورك رفضًا لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المختلفة، منددين بما يرونه تهديدًا للمبادئ الديمقراطية للبلاد.اضافة اعلان


وندّد المتظاهرون، الذين تجمعوا أمام مكتبة نيويورك، بسياسة البيت الأبيض المناهضة للهجرة، هاتفين: "مرحبًا بالمهاجرين".

كما هتفوا على إيقاع الطبول: "لا خوف، لا كراهية، لا وجود لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في ولايتنا"، في إشارة إلى هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية.

كما شهدت ولايات دنفر، وكاليفورنيا، وأوريغون، وواشنطن، وساوث كارولاينا، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن دي سي وغيرها، مظاهرات مماثلة.

وبدأ الرئيس ترامب بترحيل بعض المقيمين في الولايات المتحدة، بحجج اعتبرها الكثيرون واهية.

بترا
 
gnews

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