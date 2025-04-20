مظاهرات في نيويورك ضد سياسة ترامب بشأن المهاجرين

وندّد المتظاهرون، الذين تجمعوا أمام مكتبة نيويورك، بسياسة البيت الأبيض المناهضة للهجرة، هاتفين: "مرحبًا بالمهاجرين".
كما هتفوا على إيقاع الطبول: "لا خوف، لا كراهية، لا وجود لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في ولايتنا"، في إشارة إلى هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية.
كما شهدت ولايات دنفر، وكاليفورنيا، وأوريغون، وواشنطن، وساوث كارولاينا، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن دي سي وغيرها، مظاهرات مماثلة.
وبدأ الرئيس ترامب بترحيل بعض المقيمين في الولايات المتحدة، بحجج اعتبرها الكثيرون واهية.
بترا
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