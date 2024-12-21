معاريف: إسرائيل غير قادرة على مواجهة تحدي الحوثيين

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل فشلت في مواجهة الحوثيين، كما أنها "استيقظت متأخرة في مواجهة التهديد القادم من الشرق"، وكان ردها ضعيفا على ذلك التهديد، حسب معاريف.
وقالت إن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبة في التصدي لتهديد الحوثيين في اليمن دفاعا وهجوما، وأضافت أن "الحوثيين يتسببون منذ أكثر من عام في أضرار جسيمة للغاية للاقتصاد الإقليمي بشكل عام وللاقتصاد الإسرائيلي بشكل خاص".
وأوضحت الصحيفة أن الحوثيين أطلقوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 121 صاروخا وأكثر من 170 طائرة مسيرة متفجرة على إسرائيل، وقالت إن معظم الصواريخ والطائرات المسيرة تم اعتراضها من قبل الأميركيين والقوات الجوية والبحرية.
وأضافت أن إسرائيل لم تستعد للمواجهة الاستخباراتية والسياسية مع التهديد الحوثي من اليمن، كما لم تشكل تحالفا إقليميا للتهديد.
وقالت إن الجيش الإسرائيلي والاستخبارات الخارجية (الموساد) استيقظوا متأخرين جدا في مواجهة التهديد الحوثي، والآن فقط يحاول الموساد والمخابرات العسكرية العثور على مصادر هنا وهناك وبناء صورة استخباراتية عن الحوثيين، وفقا للصحيفة.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي تمركز على أنقاض حاجز للجيش اللبناني عند مدخل الناقورة
-
تركيا.. فقدان شخصين جراء انهيار ثلجي بمنتجع للتزلج
-
بايدن يوافق على تقديم دعم دفاعي لتايوان بقيمة 571 مليون دولار
-
حرائق بمدينة قازان الروسية إثر هجوم أوكراني بالمسيرات
-
زعيم المعارضة الكندية يطالب بعقد جلسة للبرلمان لحجب الثقة عن حكومة ترودو
-
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون الميزانية
-
صحيفة كورية تصف الولايات المتحدة "بإمبراطورية الشر"
-
الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في ألمانيا - صور