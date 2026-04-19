معاريف: استعداد إسرائيلي أمريكي لانهيار الهدنة مع إيران

الأحد، 19-04-2026 11:10 ص

الوكيل الإخباري- صرح مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة معاريف أن الجيشين الإسرائيلي والأمريكي على تنسيق وثيق ومستعدان لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار مع إيران بشكل مفاجئ، مشيرا إلى تحديث بنك الأهداف في إيران إذا استؤنفت الحرب.

وأضاف المسؤول أن شعبة الاستخبارات العسكرية تتابع ما يجري في إيران، موضحا أن منشآت الطاقة الإيرانية ستكون ضمن الأهداف الجديدة عند استئناف القتال.


وفي الفترة الأخيرة، زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال، براد كوبر، إسرائيل، والتقى رئيس الأركان الفريق إيال زامير، للتنسيق بشأن احتمال انهيار وقف إطلاق النار مع إيران.


وقال المسؤول الإسرائيلي إن إيران تدخل المفاوضات وهي في حالة ضعف شديد، وبقدرات أقل بكثير، حيث بدأت الآن تخرج من عزلتها وتدرك حجم الضرر الذي لحق بها.


ووفقا للجيش الإسرائيلي، ألقت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو والجيش الأمريكي أكثر من 37 ألف قذيفة على إيران، وألقت القوات الجوية الإسرائيلية وحدها 19 ألف قذيفة خلال 40 يوما.

 
 


